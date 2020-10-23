台灣大總經理林之晨23日表示，今年預購iPhone 12的果粉相較去年同期增加2~3倍，但目前手機供貨狀況還不明確，預估暫時還不能滿足所有果粉需求。

林之晨說，預估2~4週缺貨狀況才會較為紓緩，主要還是要看疫情的變數，目前尤其以iPhone 12 Pro的缺貨狀況最嚴重。

至於新機搭配資費，台灣大以1,399元、1,599元資費為主力，其中綁約48個月的用戶預估會達5成，可讓消費者入手更容易些。

台灣大23日正式開賣iPhone 12／12 Pro ，雖然天公不作美，下著大雨，但果粉的熱情不滅，台灣大威秀門市兩天前就有熱情果粉開始排隊，希望能儘早入手最新的iPhone，台灣大也特別提供豐盛的早餐招待早鳥果粉。

上午8點開賣時間一到，林之晨正式揭曉iPhone 12／12 Pro的實機樣貌，並宣布前50位排隊申辦1,399以上資費購機的早鳥果粉人人有禮，引爆排隊民眾熱情歡呼。

林之晨看到排隊人潮，笑說充分感受到果粉們的熱情，他更親自頒贈總價逾3萬元的神祕大禮包，包括台灣大「好速加掛」免費2年份、Apple Watch Series 6以及AirPods Pro。林之晨強調，要讓民眾出門在外用5G上網吃到飽，在家享用1Gbps+WiFi 6旗艦機的高速光纖上網服務。

另外，林之晨也表示，台灣大是所有電信業者中，推出最多0元資費方案，希望能幫助所有果粉輕鬆入手iPhone 12。

2020年搶到頭香的民眾陳先生，在2016年iPhone 7上市時，他也是來台灣大門市排隊的第一位的消費，今年為了買iPhone 12 Pro 256G 太平洋藍送給家人當作生日禮物，特地請兩天假，從21日晚上8點就到場排隊，整整排了36小時買到實機。

(工商 )