金鐘迷你視后陳孝萱睽違4年回歸小螢幕，客串演出中天《腦波小姐》，年近半百的她保養得宜，舉手投足處之泰然，自帶氣場，劇中她飾演張書豪的姑媽，她喜見張書豪霸氣求婚歐陽妮妮，樂得到廟裡求籤詩，還求得上上籤。戲癮上身的她透露，羨慕張書豪可以在一部劇中分飾2角，未來有機會想挑戰「多重人格」和「男性角色」，嚇壞工作人員，她淡定說「因為沒演過，很想嘗試。」

張書豪劇中被清朝阿飄附身後，個性從霸氣總裁秒變喜劇天王，他用吻蘋果方式狂練吻功，一心想找歐陽妮妮求吻，還對她說：「我們結婚吧！」，讓歐陽妮妮嚇得直呼：「就算寂寞也不要對我下手！」又說，「我不是你的菜！」

黃仲崑則飾演張書豪爸爸，他親耳聽見兒子張書豪要結婚，直呼張書豪與歐陽妮妮有夫妻臉，而且越長越像，甚至連未來的孫子長得怎麼樣都想得到，他還親自設計婚紗，並指派張的青梅竹馬蔡黃汝（豆花妹）籌備婚禮，讓蔡黃汝只能在家獨飲紅酒暗自舔傷。

張書豪把黃仲崑設計的婚紗交給蔡黃汝微調尺寸，讓蔡黃汝含淚回憶起，兩人兒時都在玩的婚禮遊戲，「那時你是新郎，我是新娘，想想那個時候太幼稚了……」當她找歐陽妮妮求證婚訊時，也坦言：「像這樣的霸道（指張書豪）也滿浪漫的。」《腦波小姐》每週六晚上八點於中天綜合台首播；每週六晚上九點半愛奇藝台灣站、Vidol、myVideo緊接播出。

張書豪（左）在《腦波小姐》對歐陽妮妮求婚。（麗象影業提供）

張書豪（右）在《腦波小姐》請蔡黃汝微調婚紗尺寸。（麗象影業提供）

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