獨／陪睡價目表瘋傳 F奶網紅再爆名人買賣內幕

網紅橫綱凱咪日前在臉書大爆「網美圈7成都有賣淫」，爭議性言論引起軒然大波，甚至出現一張號稱給VVIP客戶的「陪睡價目表」，疑遭影射的網美、藝人，人人自危紛紛跳出來否認，對此橫綱凱咪接受《中時新聞網》訪談再爆性交易買賣暗黑內幕，指出網上流傳的名單有很多是假的，性交易不會有所謂的公定價，就是「如果你喊那個價格，人家不買單，你就不值這個價格，那如果你真的很想賺這筆錢，雞頭可能就會跟你回殺，看要多少錢才願意，又或者是你開太高，他真的很想買你，他就願意買高到多少錢」，認為賣淫就好像買賣房屋一樣，沒有賣不出去的房子，只有賣不出去的價錢。

橫綱凱咪強調，人是生物，食色性也，都一定會有一些「需求」，那自然有需求就會有「供給」，有在賣的人可能是直播主或小模，這些都被她統稱為所謂的網紅，甚至藝人、通告咖也是有的，並指出買方的身分從政、從商或者是醫師、律師都有，而從事性交易的場所，政商名流因為怕被知道通常都是飛出國，只有比較沒有名氣的才會選在台灣，笑稱「現在這個疫情，不知道最近交易都去哪？」

「我一直沒有說賣身賣淫很低俗，我只有說它是一個不合法的事情」，橫綱凱咪說，每個人用他可以賺取金錢的方式去做這些事情，是個人的選擇，不滿表示「你說我們網美賣弄性感啦，露乳、露腿、露什麼，那就我有的，為什麼不能賣？」，並舉經常被網友嘲諷的「靠爸族」為例，「生下來他爸媽就這麼有，那是他本身擁有的東西，為什麼不能靠一下？」，凱咪認為她講出來的只是個事實，不解為何大家會覺得她在傷害這個產業，網紅們如果不想被這樣說，就應該多充實自己的能力。

（攝影剪輯／邱子軒、范佐意）

※個人言論不代表本站立場

(中時新聞網)