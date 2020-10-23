台北地院審理潤寅詐貸案，今天上午傳喚千金楊宇晨辯論，楊當庭崩潰痛哭，稱自己因為公司欠債，害她被債主追著跑，還因此離了婚，希望法官還她清白，留給她一個安身立命的空間，判她無罪。

楊宇晨邊哭邊說，她目前沒有工作也沒有收入，有小孩，但她已經離婚了。她多年來從未在父母身上得到什麼好處，也沒跟父母要過錢，都是靠她自己賺來的錢，後來因為周轉不靈，因潤寅結束營業前的最後一天，媽媽跟她說不希望欠員工錢，才會擠出自己的積蓄借公司。

楊並稱，她從未參與公司業務，完全不清楚公司金流，結束營業當天她到公司，看到銀行的人都在現場，卻沒有人要辦理業務，她才出面幫忙，沒想到成為了工具人，還捲入犯罪。後來媒體說她生活奢華、外遇、敗金，都不是事實，讓她的名譽掃地，也是因為公司欠錢她被追債，婚姻才破滅，「就算父母有過錯，也不應該由我來承擔」。

同一庭辯論的王音之胞弟王振賢也做無罪答辯，最後陳述時感性的說，楊宇晨的父母很忙碌，從小都是他提著便當、牽著楊的手送去上學，連學校都誤以為他才是親生父親。案發時，因為楊宇晨被作為公司擔保人，面臨追債及離婚雙重打擊，處境非常艱難。

王振賢表示，王音之也有欠羅淑蕾錢，羅因此聯絡他，說要請楊宇晨出面還債，對他來說等於是救命浮木，趕緊協助處理羅的債務，並請羅幫忙保護楊，不要再被債主騷擾，楊的父母都跑路了，他只是盡一個舅舅保護姪女的責任，也希望楊未來走投無路時，能記得舅舅仍在身邊陪伴，並沒有犯罪的意圖，也未從中獲取任何利益。

庭末，法官諭知12月31日上午10點宣判，楊宇晨、王振賢必須到庭，否則將予以羈押。

(中時 )