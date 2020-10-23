美國總統大選當地時間22日舉行最後一場電視辯論時，被問到美國該如何應對中國，民主黨總統候選人拜登表示，他會更依賴傳統夥伴支持，讓中國遵守國際規則、在南海遵守自由航行原則。

他並批評美國總統川普與中國打貿易戰，將關稅升高至逾30％，造成美國對中國的赤字增加。但他強調，不會犧牲美國的智財權去和中國做生意。

川普回應說，他一直對中國態度強硬，對中國施加關稅，中國付了數十億計美元的錢，在他執政下受到中美貿易戰影響的農夫獲得280億美元補助。

另外，談及美國與北韓的關係時，川普表示，歐巴馬政府在北韓問題上，留下了爛攤子讓他收拾。他稱，在上任時，美國最大的敵人是北韓，但目前跟北韓並非處於戰時狀態，雙方關係良好，又指北韓領導人金正恩不會跟拜登見面。

拜登則指出，只會在金正恩同意減核和朝鮮半島無核化的前提下，才會跟對方見面。

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