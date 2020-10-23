台灣之星總經理賴弦五23日表示，台灣之星5G用戶目標以年底占總體用戶5％為目標，由於台灣之星的5G資費相對親民，資費成功說服客戶申裝，台灣之星的客戶族群相對競業年輕一點。

長期來看，賴弦五說，按照GSMA的預估，台灣5G用戶到2025年達到48％滲透率算是合理，因為看到用戶中不少人雖買了5G手機，但仍使用4G資費。

賴弦五強調，5G市場轉變需要一點時間，iPhone 12是驅動5G轉換潮非常重要的驅動力。賴弦五強調，5G資費吃到飽、大業者要1,399元資費，就會限制很多4G用戶轉換5G，建議大業者，最好先調高4G吃到飽資費例如拉高到1,299元，屆時，5G資費與4G相當，但速度快很多，就會吸引很多4G用戶升轉5G。

台灣之星資深副總經理朱曉幸進一步表示，預期iPhone 12的銷量將超過iPhone 6，2014年iPhone一年就賣出170萬支手機。目前iPhone 市占已超過20％。

賴弦五表示，iPhone 12開賣首日，即乎沒有iPhone Pro的貨，五大電信公司這次拿到的貨，iPhone Pro大約只占總到貨量2成左右，iPhone 12現貨可能幾天內就會賣完，到門市購機都要等到11月初，目前看起來，iPhone 12 Pro至少要等到11月底才可能紓緩供貨吃緊狀況。

(工商 )