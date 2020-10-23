女騎士自撞昏迷，路過女騎士停車救人。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市彰南路21日，41歲女騎士上班途中，不知何故疑似自撞停放路旁轎不知何故疑似自撞停放路旁轎車，人車倒地，路過民眾目睹意外，有人幫忙維持交通狀況，更有1位女騎士，停下機車，幫倒地女子進行CPR心肺復甦術搶救，直到救護人員趕抵緊急送醫搶救，挽回一命。

這起熱心救人的意外事故，被民眾住家監視錄影器拍下，影像曝光，讓人感動，事故發生時，正值上班交通尖峰時刻，女騎士突然撞上停靠路旁轎車，猛烈撞擊力道，造成女騎士連人帶車倒地，騎士倒地後昏迷不醒，1位女民眾，勇敢、熱心地伸出援手，發現女騎士叫不醒，已有施做CPR搶救的必要，進行CPR救治。

女騎士自撞昏迷，路過女騎士停車救人。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化交通分隊長張峻豪指出，幸好有路過的熱心路人幫忙及時施行CPR，並路人報案叫救護車，沒有錯失搶救黃金期，遭機車撞擊的路邊停車車輛，初步現場量測停靠位置符合規定，肇禍原因還要進一步調查鑑定釐清。

女騎士被撞到意識昏迷，有顱內出血現象，目前在醫院觀察中，消防救護人員到場時，依搶救流程把女騎士抬上救護車送往醫院救治。

(中時 )