歐洲在周四又創下紀錄，單日新貴肺炎確診人數飆破20萬人，為十天前的兩倍多。本周許多南歐國家也開始破單日確診數新高，例如義大利、克羅埃西亞、斯洛維尼亞等。

歐洲才在十天前的12日報出單日新增染疫數破10萬人。目前全歐累計有780萬人確診，24.7萬名死亡人數。

最新歐洲單日新增人數超過印度、巴西、美國的總和。可能的原因為相較第一波的疫情，目前進行的檢測人數已經大大增加。目前歐洲累計確診數佔全球19%，死亡人數占全球22%。

法國目前為歐洲近七日平均單日確診數最高的國家，為2萬5480人，而在周四法國衛生當局又報出史上最高的單日確診4萬1622人。衛生部長周四宣布宵禁範圍再擴大，將涵蓋該國三分之二的人口。

荷蘭公衛單位RIVM周四也報出超過9000人單日確診新紀錄。

德國周四確診數首次破萬人，連衛生部長也在周四宣布確診。德國並且對瑞士、艾爾來、波蘭、奧地利、義大利等國延長了旅遊警示。

英國為此波疫情較早感到壓力的歐洲國家，政府在周四不得不推出新的就業支援計畫。

全歐洲的醫院都陷入壓力，儘管還是低於六個月前的上一波疫情高峰，但醫院住院和入住率正在升高。

世衛組織本周稍早表示，歐美國家應看齊亞洲國家的範例，堅持防疫措施，與其他感染者保持隔離。

(時報資訊)