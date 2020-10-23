宏全(9939)第3季為傳統旺季，營收及獲利皆可望呈現年增、季增的局面，而第4季為傳統淡季，營運表現將不如第3季，2020年度在台灣減少一次性損失、大陸獲利成長推動下，法人預估，稅後盈餘年增將在10%左右。

宏全2020年，雖然受到疫情影響產能與客戶下單意願，加上原物料下滑影響出貨單價，導致整體營收呈現衰退。但在台灣減少一次性損失，獲利回到正常水準，以及中國大陸獲利成長，將推升2020年全年度獲利成長。法人預估，宏全2020年營收年減將在9%左右，約落在195億元附近，但稅後盈餘年增將在1成左右，可望挑戰15億元以上。

展望2021年，宏全在台灣無菌三廠開始貢獻全年度營運，加上中國大陸組織調整關閉營運不佳據點，以及增加非飲料包材業務，再加上東南亞營運恢復成長趨勢，法人初估，宏全2021年營收年增率可望超過1成，稅後盈餘年增將挑戰7%以上。

(時報資訊)