根據CNBC報導，在距離美國大選不到兩周時間，拜登在搖擺州的民調仍然保持領先，但在全國民調領先川普的差距已略有縮小。

報導指出，在大選前12天，川普總統在全國民調中仍然落後前副總統拜登，但差距已經縮小，儘管如此，也很難就此認為川普可能贏得連任。

在搖擺州的民調中，拜登的表現亦優於2016年民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）。

截至周四上午，各大媒體所做的全國民調顯示拜登仍取得領先。NBC新聞所做的全國民調顯示，拜登的支持率較川普高出8個百分點以上，分別為51%與42.7%。不過，數據也顯示拜登領先川普的差距，較上周下滑近1個百分點。

RealClearPolitics所做的全國民調顯示，拜登的支持率領先川普7.5個百分點，較一周前的領先9.2個百分點下滑。

FiveThirtyEight的全國民調顯示拜登領先9.9個百分點，較一周前下滑0.4個百分點，但其預測模型認為拜登勝選的機率達87%。

雙方不斷縮小差距的趨勢，在川普的好感度與競選募款都落後拜登之際，可望令川普陣營為之一振，惟在大選已迫在眉睫之際，這樣的轉變幾乎難以就此斷定川普可能贏得選舉。

美國的總統大位並非由得票最多的候選人取得。2016年民主黨候選人希拉蕊比川普多贏了200多萬張選票，但由於在關鍵的搖擺州選情失利，最後由川普贏得較多的選舉人票，並成功入主白宮。

在關鍵的亞利桑那、佛羅里達、密西根、北卡羅萊納、賓州、威斯康辛等6個搖擺州方面，CNBC/Change Research本周稍早發布最新民調驗顯示拜登都處於支持度約在50%的領先地位，不過在一些州的差距已經縮小。例如，拜登在亞利桑那州的支持率為51%，領先川普的45%。在佛州，拜登以50%領先川普的45%。在密西根，拜登與川普的支持率分別為51%與44%。在北卡羅萊納，拜登的支持率為50%，川普為47%，領先幅度僅3個百分點。在賓州，拜登支持率為49%，僅比川普的47%高出2個百分點。不過，在威斯康辛州，拜登支持率為52%，較川普高出8個百分點。

報導指出，即使川普的民調支持度能在大選前趕上拜登，但可能也為時已晚，這次許多州的郵寄投票數與提前投票總數已經超越之前的大選。截至周四上午，已有超過4,500萬美國公民投下選票。

(時報資訊)