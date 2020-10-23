蘋果iPhone12今(23)日開賣，不讓電信三雄專美於前，也在信義區舉辦盛大開賣活動，以往市場將台灣電信業畫分為三大兩小，但因昨日亞太電(3682)5G開台的資費向三雄中華電(2412)、台灣大(3045)及遠傳(4904)靠攏，也讓以往常常和亞太電比較的台灣之星意外搶鏡。台灣之星總經理賴弦五談到此事，他認為，以往台灣有3種資費價格可以選擇，如今恐只剩下2種，他更打趣表示，「亞太電是最有運動家精神的電信業者」。

亞太電5G資費靠攏電信三雄，賴弦五直言，「亞太電是最有運動家精神的電信業者」，對於副牌用原廠價格也表示相當驚訝，但他也強調，亞太電畢竟和遠傳合作，還是必須根據成本定價，只是消費者對於5G最關心的終究是價格，以往台灣有3種價格可以選擇，如今恐只剩下2種，即電信三雄＋亞太電和台灣之星。

就台灣之星本身5G策略來說，賴弦五表示，對於5G還是持審慎樂觀態度，但因為有5G頻譜要攤提、還有基礎建設，都是壓力，台灣之星則依舊會持續走高CP值的路線，台灣之星目標年底5G用戶市占要達5%，客戶族群相對競業年輕，且發現現在很多用戶是拿5G手機卻用4G資費，故需要時間去改變，期望未來市場不該在價錢競爭，畢竟投資成本一直上升，但若獲利一直下滑，確實不利於支撐產業發展。

台灣之星本次蘋果iPhone12預購期間累積申辦量相較去年同期成長約4成；開賣後，也持續樂觀預期將帶來一波前所未有的換機熱潮，挹注整體iPhone業績年增6成，同時，伴隨iPhone 12、12 Pro銷量後勢可期，也可望加速5G推廣，帶動台灣之星5G用戶數之占比提升20%。

(時報資訊)