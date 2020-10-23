全球最大發電廠即將誕生！澳洲23日通過總造價360億美元(約1.04兆台幣)亞洲再生能源中心(Asian Renewable Energy Hub)計畫，落成後不僅將超越大陸三峽大壩每年約1000億度發電量，占地6500平方公里也超過1/6個台灣。

此專案預計分５年架設1600座風力發電機，鋪設78平方公里的太陽能面板，落址於盛產液化天然氣的皮爾巴拉地區(Pilbara)，頗有宣示轉型地位，因為此綠電廠的電能將用來生產氫能，讓氫能取代石油、天然氣、煤炭等化石燃料，成為澳洲主要輸出能源。

澳洲能源部長泰勒(Angus Tylor)說：「亞洲再生能源中心這類計畫，可以協助我們達成從化石燃料出口國轉型綠色氫能外銷國的目標。我們可以把氫能價格壓低到每公升2美元，讓澳洲成為乾淨氫能的世界領袖。」

參與此計畫的CWP再生能源創辦人休伊特(Alex Hewitt)說：「建成後這些風電和光電發電量總和超越全球任何一個正在運作的發電廠。發電成本下降、精心挑選的地點和龐大規模，都表示我們一定能生產出具有成本競爭力的綠色燃料。」

氫(H)是結構最簡單的元素、導熱性最佳的氣體，來源也最廣泛，因為在水本身就是氧化二氫(H2O)分子的結合，因此氫若能用於燃料，可謂取之不盡、用之不竭。除了易燃和釋放能量效率佳，氫也是絕佳能源載體，可以用來儲存現有綠電，幫助綠電克服發電要看天候的劣勢。

氫能最大優點是達到零碳排放，因為燃燒氫只會產生純水，最多再加少量氮化氫(HN3)。氮化氫雖會對皮膚、黏膜造成嚴重刺激，算是劇毒，但毒性不具累積性，也不難在製程中處理，而且不是溫室氣體，因此氫能可以用於能源密集產業燃料、交通燃料、平衡穩定再生電力生產而不會造成環境負擔。

過去氫能最大問題在於儲存所需體積龐大，以及易燃性帶來的爆炸危險，但這些都已經可以透過技術克服，唯一還有待克服的就是需要透過大量電力來電解水才能生產，成本居高不下，地廣人稀的澳洲這次建立超龐大電廠，正好能解決難題又不帶來環境負擔。

歐洲已經在７月發表歐洲乾淨氫能聯盟(European Clean Hydrogen Alliance)計畫，2030年要將氫能變成歐洲能源基礎來源之一。中國大陸今年陸續發布了補助氫燃料電池汽車政策,

沙烏地阿拉伯、智利、俄羅斯等傳統能源大國外，韓國等化石燃料匱乏國家也有意打造綠色氫能出口市場。在台灣還只停留在發展綠能階段，綠能生產氫能已成國際新浪潮。

(中時新聞網)