華為於22日晚間宣佈推出2020年全新旗艦手機HUAWEI Mate 40系列，累積八年、十代的創新經驗，為使用者帶來更強悍的Mate 40全新系列手機。但因為中美貿易戰的緣故，Mate 40系列可用的晶片量稀少，被陸媒稱之為「最後一顆子彈」，到底能在市場上銷售多久，成為了發表後最大的謎。

Mate 40 Pro和Mate 40 Pro+搭載華為首款5奈米麒麟9000 SoC晶片，集成153億電晶體 。全新超感知徠卡電影影像系統引入前後雙電影鏡頭和前後雙超大廣角，拍攝能力也更出色。手機也更易用貼心，支援AI隔空操控、靈動螢幕鎖定提醒讓對話模式更豐富。手機採用星環設計搭配88°超曲環幕螢幕，極具標識感。

Mate 40 Pro和Mate 40 Pro+延續88°超曲面環幕螢幕，左右邊框趨於無形，握持感舒適。實體音量按鍵搭配虛擬按鍵選擇更多，全新防誤觸演算法讓使用者更安心使用。HUAWEI Mate 40 Pro和HUAWEI Mate 40 Pro+前置鏡頭開孔尺寸小、視覺上整體如一，還可實現前置超廣角拍攝、3D人臉解鎖和AI隔空操控等功能。

HUAWEI Mate 40和 HUAWEI Mate 40 Pro提供亮黑色、釉白色和秘銀色三種玻璃材質顏色選擇。秘銀色磨砂玻璃之下藏有多層光學鍍膜，膜底新添金屬質感膜片，科技感十足。此外還有黃色和綠色兩款皮革版本。HUAWEI Mate 40 Pro+推出陶瓷黑和陶瓷白兩款高強度奈米微晶陶瓷版本。

HUAWEI Mate 40 Pro和HUAWEI Mate 40 Pro+搭載業界首款5nm麒麟9000 5G SoC晶片，整合多達153億電晶體，CPU三檔能效架構最高主頻可達3.13GHz，首款24核 Mali-G78 GPU讓圖形處理性能大幅升級。。創新雙大核 + 微核 NPU 架構，再刷端側AI智慧新高度。HUAWEI Mate 40採用5nm 5G SoC麒麟9000E晶片。

HUAWEI Mate 40 Pro和HUAWEI Mate 40 Pro+配置前後雙電影鏡頭和前後雙超大廣角，畫質、防手震和音訊三個維度全面進化。具備電影級4K畫質影片拍攝能力，超級運動防手震讓畫面穩定平滑。XD Fusion 硬體即時影片HDR能獲得更均衡曝光效果。更大的取景範圍和先進防畸變演算法，可拍攝宏大場面，不懼畫面邊緣變形。指向性收音、音訊變焦聲隨景動，雙身歷聲揚聲器音效彷彿回到拍攝現場。

5000萬像素超感知鏡頭擁有超大尺寸RYYB感測器和全像素8核極速對焦。2000萬像素超廣角電影鏡頭下，拍攝強光和夜景場景時畫質更清晰、顏色更自然。後置人像拍攝納入更廣的畫面，防變形演算法大幅改善畫面邊緣變形和人臉矯正，合照時每個人都是主角。HUAWEI Mate 40 Pro沿用潛望式光學變焦結構，實現10倍混合變焦和50倍數位變焦。HUAWEI Mate 40 Pro+實現20倍混合變焦和100倍數位變焦。遠方山巒、枝頭蝴蝶，都能盡收眼底。

HUAWEI Mate 40系列擁有1300萬像素超感知前置鏡頭，取景範圍更廣，手機橫向自拍和合照時，自動切換三階段廣角拍攝，能容納更多的人物和視野，人臉變形矯正讓自拍人像變形得到改善。自拍慢動作、前後雙景錄影和前置4K高畫質影片，讓自拍妙趣橫生。

HUAWEI Mate 40系列首發搭載EMUI11系統，軟硬體融合釋放強大的性能和流暢體驗，全新對話模式和分散式技術讓全場景智慧生活體驗更豐富。姿態感應器賦予更多的智慧交互體驗，AI隔空操控實現懸停喚醒螢幕、左右切換交互介面、隔空按壓接電話等功能升級。來電時，眼睛注視螢幕，鈴聲音量自動減弱。EMUI 11將分散式能力再升級，多屏協同實現在PC上同時打開多個手機應用視窗，多工可同步進行，效率翻倍。手機一鍵變身電子白板，還可一鍵投影演示講解。

HUAWEI Mate 40系列TEE OS安全微內核獲全球商用OS內核最高安全等級的CC EAL5+認證，力守隱私安全。3D人臉與螢幕內指紋雙重生物識別，均支援解鎖和支付，資訊全程在獨立的微內核完成。

HUAWEI Mate 40系列全面搭載創新的華為終端雲服務，為使用者帶來更智慧、更便捷、更豐富、更安全的手機使用體驗。記者會上，華為面向全球用戶正式推出功能強大的全新應用，包括支援多種搜索方式的通用搜尋引擎Petal Search、可以通過HUAWEI Mate 40系列隔空操作的地圖應用Petal Maps，以及強大的辦公應用HUAWEI Docs，為全球7億華為終端使用者帶來更美好的數位生活體驗。

HUAWEI Mate 40系列手機將於即日起陸續上市。HUAWEI Mate 40售價為899歐元（8GB+128GB）；HUAWEI Mate 40 Pro售價為1199歐元（8 GB+256GB）；HUAWEI Mate 40 Pro+為1399歐元（12GB+256GB）。

除此之外，華為還發表了首款降噪耳罩式無線耳機HUAWEI FreeBuds Studio，高端奢華的HUAWEI WATCH GT 2 保時捷設計款，以及全球推出了HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II智慧眼鏡和HUAWEI Sound無線音箱。

(科技)