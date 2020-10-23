立法院院會今通過紓困3.0追加預算案三讀，規模2100億元的特別預算追加案，減列5300萬元，其餘全數未凍結，這是紓困特別預算首度有預算被砍。

因應新冠肺炎疫情持續延燒，行政院於7月23日通過嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案，再追加2100億元預算，全數以舉借債務支應，其中以經濟部的1376億元為最大宗，當中包含防治經費383億元、紓困振興經費1717億元，辦理員工薪資與營運資金補貼、疫苗研發採購等。

「紓困3.0」追加預算案在委員會初審階段，國民黨立委賴士葆提案，刪減NCC辦理居家隔離等通訊費200萬元；同時因應台電補助電費辦法浮濫，導致出現住豪宅享有電費補貼折扣，刪減經濟部獎補助費5000萬元；另外，時代力量提案，因應教育部對留遊學服務業紓困撥款執行率低，刪減100萬元。

此外，衛福部編列第六項「因應疫情變化辦理相關防治工作」編列52.8億元，因無具體使用事項，被質疑空白授權，形同行政院長蘇貞昌的「小金庫」，日前經朝野協商，有條件通過主決議，須待衛福部前五項預算「強化邊境檢疫」、「提升疫情監測衛教」、「防疫物資藥品徵用」、「疫苗研發採購」與「獎勵補償金」預算用罄，才能動支這筆經費。

立法院會今依照委員會初審及朝野商結果，通過紓困3.0追加預算案三讀，原2100億元預算案，減列減列5300萬元，其餘全數未凍結。

賴士葆於通過三讀後發言表示，高達2100億元的特別預算追加案，最終僅刪減5300萬元，協商過程看到不少在野黨合理提案，但執政黨不同意刪減，通過紓困3.0預算心情很複雜難過。

(中時 )