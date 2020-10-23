「現代奧黛麗赫本」莉莉柯林斯（Lily Collins），最近因Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》而再度爆紅，成為現在最火熱的話題，而莉莉柯林斯也在戲中成功駕馭各種不同穿搭造型，這當然不只是顏值的功勞，也歸功於他的好身材，究竟莉莉柯林斯的身材是怎麼維持的呢？

在 Instagram 查看這則貼文 Emily In Paris（@emilyinparis）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 11 日 上午 8:14 張貼

31歲的莉莉柯林斯因深邃五官，加上神似奧黛麗赫本的甜美臉蛋，被封為「英國赫本」，但其實她剛出道時，也深受節食減肥所苦，就和所有女星一樣，還因此患上了厭食症，因此前陣子還特別出演了《深刻入骨》，內容講述一個厭食症女孩的故事，她還因此減重9公斤。

在 Instagram 查看這則貼文 Lily Collins（@lilyjcollins）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 29 日 上午 8:05 張貼

直到後來她才慢慢找到健康的減肥方式，靠著積極健身和飲食控制成功瘦下，成為我們現在看到的模樣，莉莉柯林斯喜歡吃白肉，包括雞肉和魚，也會以藜麥代替米飯為主食，並攝取大量蔬菜，但她並不是完全不吃甜食，而是將這些珍貴的時間都留到聚餐。

在 Instagram 查看這則貼文 Lily Collins（@lilyjcollins）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 11 日 下午 4:59 張貼

平時莉莉柯林斯吃得非常清淡，不會過度調味，也不吃紅肉和加工食品，才能將身體維持在最好的狀態，她偶爾放縱時，會自己烘焙，享受自製的蛋糕、甜甜圈等甜食，最重要的是要每天運動，運動不只是瘦身，有能讓身體健康、精神更好。

在 Instagram 查看這則貼文 Wave watching... Lily Collins（@lilyjcollins）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 9 日 上午 9:36 張貼

不需要坐多高難度的運動，但一定要成為習慣，莉莉柯林斯喜歡游泳、獨自聽音樂慢跑，另外她會做Body by Simone，綜合強化體能與調整體態，並透過芭蕾結合等常運動的放，訓練肌耐力，同時刺激肌群，雖然不像Crossfit強烈，但能夠讓她保持保持專注。

(中時新聞網)