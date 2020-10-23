重陽節將至，新北市新北市政府動保處昨（22）日特別前往探視新莊區高齡19歲毛寶貝「毛毛」，並致贈飼主吳嘉羚金飯碗、止滑襪、毛寶貝全身免費健康檢查等3大好禮，吳小姐也表示，寵物長壽秘訣就是每日給予定時定量飲食、給予無壓力生活環境。

新北市家犬寵物登記系統數量約有15萬多隻，10歲以上高齡犬隻約有1萬4千多隻，其中又以居住在新莊區19歲約克夏「毛毛」最為年長，毛毛是1隻公的約克夏，以小型犬19歲高齡，相當於人類百歲。

飼主吳嘉羚表示，寵物長壽秘訣就是每日給予定時定量飲食、給予無壓力生活環境，雖然年紀大了，體力也不如從前，咀嚼能力也不好，尤其雙眼已白內障，為讓牠生活方便，家具擺設位置不做更動，讓牠能夠熟悉相對位置。

此外,新莊也有一隻高齡老狗叫作「丁丁」今年17歲的丁丁是飼主張正芩愛犬，她說丁丁是她到流浪動物之家從小領養的米克斯，從小和家中小朋友感情深厚，丁丁也很有靈性，年紀雖大卻常常捉弄小朋友，而狗狗長壽秘訣就是定時定量的運動和飲食，但切記不要吃太多，「人吃太多也會有疾病的」，更何況是毛小孩。

動保處表示，老年犬隻常見有白內障，也會伴隨失智現象，失智狗有時會日夜顛倒、常吠叫甚至出現攻擊性，這些需要飼主加倍的愛和包容，另外也須注意肌肉退化、四肢無力，不適合激烈活動，高齡犬隻也會有牙口不好問題，飼主須注意食物軟硬度，注意營養，這些毛寶貝更需飼主花時間照顧，侯市長也特別推居家照護，讓寵物在家中熟悉環境下照料，對寵物是最幸福。

「飼養寵物就要照顧牠一輩子」動保處呼籲。寵物只是飼主生活的一部分，但飼主卻是寵物的全部，飼養寵物前要考慮清楚寵物老了以後可能需要飼主付出加倍的愛、時間、甚至於醫療費、將推動特定寵物長照機構及三峽毛寶貝長照醫療園區，就是為了讓飼主能夠方便選擇，讓毛寶貝得到好的長照服務，使新北市成為寵物友善城市。

(中時 )