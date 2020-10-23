宏碁(2353)受惠Chromebook需求暢旺，2020年第三季營收表現優於預期。美系外資出具最新報告，看好宏碁將持續受惠Chromebook需求成長，加上匯率趨勢有利毛利率提升，維持「買進」評等、目標價自26.5元調升至30元。

宏碁今（23）日在買盤敲進下開高走高，最高站上24.75元，截至午盤維持約4％漲幅，成交量已突破5萬張。不過，三大法人近期持續偏空調節，近5日已連續賣超達2萬9764張，其中以外資賣超達2萬9649張最多。

宏碁9月自結合併營收達295.15億元，月增8.2％、年增21.25％，創近6年高點。帶動第三季合併營收800.29億元，季增21.99％、年增27.3％，創5年半高點。累計前三季合併營收1944.85億元、年增12.61％，亦創近5年同期高點。

美系外資出具最新報告，表示宏碁第三季營收高出公司預期11％、市場預期達18％，認為主要受惠Chromebook需求持續成長，並指出廣達第三季筆電出貨量月增26％、年增97％，亦提供進一步證據。

宏碁為全球第2大Chromebook供應商，第二季占全球出貨量22％，僅次於惠普公司的27％。Gatrner預期，今年PC及NB出貨量將下滑10％、7％，但Chromebook出貨量可望年增11％。美系外資看好Chromebook未來年出貨量將達4200萬台，對主要供應商宏碁有利。

美系外資指出，宏碁營收中美元占50％、人民幣占20％，銷貨成本中美元占75％、人民幣占15％。由於新台幣兌美元匯率第三季大幅波動，狀況持續至第四季，美系外資看好受惠多樣化的營收基礎及美元成本提高，宏碁將受益於新台幣升值效益，帶動毛利率轉佳。

基於第三季營收表現強勁，以及匯率趨勢有利、Chromebook需求可望帶動毛利率提升，美系外資將宏碁2020～2022年獲利預期調升16～28％，並將目標價自26.5元調升至30元。基於高現金股利及穩健的淨現金水位，維持「買進」評等。

(時報資訊)