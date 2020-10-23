台南市副市長趙卿惠（右一）、台灣公共行政與公共事務系所聯合會長馬群傑（右二）共同主持「2020年臺南市政廉能治理與未來城市發展願景」實務論壇。（洪榮志攝）

2020台灣公共行政與公共事務系所聯合會（TASPAA）年會暨國際研討會，23日首度移師台南舉行，除市長黃偉哲參加開幕並致詞，指城市治理必須不斷挑戰創新與世界接軌外，副市長趙卿惠也率領局處首長參與論壇。聯合會長台南大學行政管理學系主任馬群傑強調，此次年會以「2020的新世代願景」為主題發想，期望藉由公私部門攜手合作，共同因應2020後的新公共治理問題。

TASPAA年會暨「2020的新世代願景：全球在地化下公共治理的傳承與創新」國際研討會今明兩天在台南登場，吸引500多名全台公共行政與公共事務管理院校學者熱情參與，主辦單位還邀請聯合國周邊非政府組織貴賓－歐洲國際行政學會（IIAS）會長暨比利時魯汶大學教授Geert Bouckaert發表「2020的新世代願景：公共服務的趨勢與意涵」主題演講，隨後並由趙卿惠、馬群傑共同主持「2020年臺南市政廉能治理與未來城市發展願景」實務論壇，接續拉開一連串的會議活動。

會中，還針對通過匿名審查的個人投稿文章與自組場次論文等150篇論文進行議程區分，並依據10大主題規畫40個論壇，還針對縣市合併後的大台南地區城市治理成果與工程建設實效進行深入探討，期望在致力於地方特色發展與城市行銷的同時，也能進一步擘劃台南的未來新建設願景。

此次年會主辦單位也頒贈「2020年度公共服務貢獻獎」給黃偉哲，除對黃長期致力於公共服務的努力給予肯定外，也表彰他對大台南都會區市政治理與城市發展的提升與貢獻。

馬群傑指出，面臨新世代的思維挑戰與全球性的疫情衝擊，可以預見公共治理的內容將越趨複雜，期望藉由公私部門的攜手合作，共同因應2020後的新公共治理問題，並思考將國際新進思維結合在地的情感關懷，具體落實在周遭的土地上。

(中時 )