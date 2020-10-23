Platts報導，伴隨需求持穩拉抬，遠東區五大泛用樹脂漲勢延續，其中，ABS、PS續漲力道活絡，最新現貨報價勁揚90、80美元，PS每噸價格創近18個月新高，ABS報價也續創波段高點，蓄勢挑戰1,900美元；台化（1326）、台達化（1309）、國喬（1312）獲利看俏。

此外，LDPE、LLDPE、PP也續揚10~25美元，PVC、HDPE持平；台塑（1301）、華夏（1305）、聯成（1313）、台聚（1304）營運走堅推進。

大陸長江流域大水災，災後白色家電購買需求湧現，帶動HIPS需求，加上近期原料SM因中國大陸沿海庫存持續去化，報價彈升回到800美元，原料反彈、需求面佳兩股力量拉抬，帶動最近一周PS報價大漲逾7％，ABS漲幅也達5％。

廠商表示，大陸今年ABS新增產能有限、需求熱度活絡推升，烘托ABS價量行情齊步看俏。因現貨供應緊缺局面未見改善，家電等行業ABS消費量仍高，雙節後復工後補貨積極性較好，市場行情強勢表態；截止10月20日，通用級ABS報盤較月初均價約有15.38％漲幅。

目前ABS現貨供應依舊緊湊，成本端上也對ABS存在支撐，下游消費量有旺季加持，預計近期ABS價格或將高位挺價。此外，大陸受區域性缺貨影響，加上目前需求反饋不錯，整體旺季來得比較晚，但仍表現較為樂觀，近期PVC現貨價格攀揚走堅，市場預期華南地區缺貨情況可能貫穿整個10月。

PP下游行業（包括塑編、注塑、BOPP、PP管材、膠帶母卷、PP無紡布、CPP共7個下游行業）需求持穩，管材需求也有所上升，整體開工率小漲墊高，將對價格形成支撐。

(工商 )