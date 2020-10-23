即使撿到食物，也不能占為己有！台中市60歲陳姓男子日前搬著1籃內有10條吐司麵包，至北屯區東山派出所報案，表示在東山路2段土地公圓環前拾得，食物有限期，因此警方循線在20分鐘內找到失主，並迅速新鮮送返，完成「非常」任務。

警方表示，民眾拾得遺失物依照民法的規定，得向失主請求遺失物價值10分之1的報酬，不過一般來說，多數民眾都是拾金不昧不求報酬，只希望能物歸原主，較少行使這項權利，但這位陳姓熱心民眾拾獲1籃吐司，立刻拿到派出所交給警方後離去，未求報酬。

警方指出，當時陳男手裡搬著吐司麵包，警所志工一度誤會，以為於平時會有善心人士會提供愛心麵包給有需要的民眾，後來警方受理報案，才知道是遺失吐司而不是提供愛心麵包給警方。

警方根據陳男描述，在東山路二段上的土地公圓環附近拾得這籃麵包，因吐司橫躺在路中央，而且看起來還很完好，應該是不久前才遺失的，所以趕緊送來派出所，最後循線聯絡失主領回遺失物。

(中時 )