罹患精神疾病的劉姓女子，今年5月當街持刀，朝停等紅燈的余姓機車騎士頸部攻擊，所幸余男躲得快，僅被刀尖劃傷，劉女遭依殺人未遂罪起訴。劉女今開庭認罪，稱自己比較特別一點，事情已經做了，後悔也來不及，並同意法院繼續羈押她。全案定11月12日宣判。

檢方起訴指出，劉女5月13日晚間在萬華的夜市以100元價格購入彈簧刀，之後在街頭閒晃，伺機尋找落單目標下手。隔日凌晨，劉女見余男騎機車在林森北路、長安東路口停等紅燈，上前朝余男脖子攻擊，余男嚇得跳開，但仍被刀尖劃出2公分長、0.2公分寬的傷痕。

劉女被捕後供稱，她當時精神不穩，聽到有聲音要她去割別人的頭，如果不割她就會被殺死。今開庭時，辯護律師則說，劉女經醫院鑑定，確實罹患思覺失調症，請法官考量劉女認罪，予以緩刑，並希望讓她先到醫院治療5年，好轉後免除執行。

因劉女羈押期限將於11月14日屆滿，合議庭審理是否要延押。檢方表示，劉女涉犯殺人未遂重罪，有繼續羈押必要；劉女自己也說：「還是繼續羈押好了。」

(中時 )