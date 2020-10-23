美國總統大選打得如火如荼，全世界的媒體都相當關注，而現任總統川普的選情告急，也讓台灣民間出現疑慮，表示過去民進黨政府明顯壓寶川普，而如果在11月3日以後是拜登上任，是否會對我國造成重大影響。對此，前藍委蔡正元示警台灣人，不要跟著綠媒瘋川普，否則1948年的教訓很快就會來臨。網友贊同表示，台灣愚民太多了！

蔡正元今在臉書發文表示，1948年美國總統大選，民主黨杜魯門和共和黨杜威兩人激烈競選，引起全球關注，當時蔣介石和宋美齡明顯的偏向共和黨杜威，讓民主黨杜魯門很不痛快。杜魯門以牙還牙，讓蔣介石和宋美齡吃盡苦頭。1943年宋美齡訪問美國，受到羅斯福總統隆重接待；但1948年宋美齡再度訪美，杜魯門立刻給宋美齡臉色看，讓宋美齡訪美行程吃盡排頭。

蔡正元直言，當年選舉結果，民主黨杜魯門險勝，從此蔣介石就沒有好日子過。1949年1月國共內戰蔣介石兵敗，杜魯門又落井下石，蔣介石只能黯然下台。2020年的台灣，綠營、綠媒、綠色政府明顯的偏向共和黨川普，不要以為民主黨拜登心胸寬大，要是拜登當選，會不會重演杜魯門以牙還牙，那是很難講的。台灣人如果跟著綠媒瘋川普，那1948年的教訓很快就會來臨。

底下網友表示，「無須如此好意提醒，台灣人，不配」、「哪位當選都是跟台灣予取予求啦！不用高興！台灣愚民太多了」、「重點是1948年杜威的民調是明顯領先的，所以蔣才會押寶杜威；但現在民調明顯領先的是拜登，台灣卻壓寶川普」、「你忘了民進黨原本是支持希拉蕊的，川普一上台就修改記憶」。

美國大選至今僅剩下12日，儘管拜登陣營爆發「郵電門」，但是在民調數據上卻仍未受到太大的影響，目前在多個搖擺州都贏過現任總統川普；據媒體報導，目前逾2700萬美國選民投票，民主黨選民的投票率比共和黨高，但無法確定票數會比共和黨多。預估此次大選投票率可望達65％，創下112年來最高紀錄。

(中時新聞網)