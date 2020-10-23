拉丁美洲牛肉近年在國內消費市場需求量大增，業者看準商機，也使進口量逐年攀升。外交部委託外貿協會今日舉辦「2020拉丁美洲牛肉採購成果發表會」，透過採購友邦巴拉圭、宏都拉斯、尼加拉瓜牛肉鞏固邦交。

根據海關統計顯示，拉丁美洲友邦國牛肉產品在台市佔逐年成長，去年全國冷凍牛肉進口總額約6億3,000萬美元，其中13％來自巴拉圭、尼加拉瓜、宏都拉斯3國友邦；今年雖受疫情影響，截至9月我國自3友邦進口金額較去年同期成長89％，直逼1億美元，顯見拉美牛肉的天然健康的純淨品質已受到國人青睞。

外交部國際合作及經濟事務司司長蔡允中指出，巴拉圭牛肉自從2006年開放進口以來，進口量已經成長了55倍，台灣更是巴拉圭牛肉出口第二大目的地，拉美牛提供給台灣民眾另一種選擇，也能藉此鞏固邦誼。

外貿協會副秘書長王熙蒙指出，台灣進口牛肉主要來自美國、加拿大、紐西蘭、澳洲、日本、拉丁美洲，其中，拉美牛今年1至9月市占率為21％，較去年同期的10.8％，大幅成長，成為市占第二大。

拉丁美洲牛肉採購自9月16日起辦理線上洽談活動，計有國內6家進口商和3個邦交國(包括巴拉圭、宏都拉斯、尼加拉瓜)12家供應商參加，共洽談26場次；10月7日辦理巴拉圭牛肉視訊採購洽談會，計有國內4家進商與5家巴商洽談。

巴拉圭、宏都拉斯及尼加拉瓜均為國際知名牛肉生產國，牛隻以天然放牧草飼為主，除了有最原始的肉品風味，又包裝成天然、肉質低脂鮮美、富含高蛋白低膽固醇之特性，擁有「天然牛」之美稱。拉美牛肉的多元適應性，包含性價比、鮮美肉質以及低脂高蛋白的特性，符合國人的飲食需求。

(中時 )