縣府今日頒獎給抽中電動機車的得獎者。（張毓翎攝）

嘉義縣政府推出「振興三倍券–來去嘉義縣」抽獎活動，獎項包括汽車、電動機車等多達1000份以上。23日縣府舉行頒獎典禮，獲得最大獎1輛汽車的吳先生來自高雄，到嘉義工作15年，這次為了中獎，登錄近百筆單據，而幸運中獎的是1張899元加油的發票，讓他直呼「超幸運」。

縣府指出，這次活動為消費1元即可抽大獎，且不限登錄張數及獎項數量，吸引10萬多筆發票、收據及摸彩劵登錄，這次活動瘋狂粉絲為1名登錄逾1800筆單據的郭姓民眾，另外，登錄超過100筆的民眾高達200多人。

縣府今日頒獎給抽中汽車及電動機車的6名得獎者，縣長翁章梁在會中好奇詢問他們，登錄幾張發票才中獎？這次抽中最大獎汽車的吳先生，登錄近百筆單據，有1名得獎者僅登錄4筆發票便抽中電動機車，好手氣羨煞所有人。

翁章梁感謝抽獎期間前來消費的民眾，一年不同時節來嘉義遊玩，總有不一樣的風貌，嘉義還有各式當季農特產等大家來品嘗，這就是旅遊的樂趣，每次都能看見不同的視野，歡迎大家來嘉義玩，認識嘉義具深度的美。

(中時 )