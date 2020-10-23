陳奕迅剛推出全新粵語歌〈致明日的舞〉，以舞蹈比喻人生，為明天跳出新希望，新歌MV以素人為主角，他笑說以往MV大多數都是他的演出，怕大家感到沉悶，因此這次借助他人去演繹MV故事，希望帶來新鮮感之餘又能充分傳遞新歌訊息。

雖然陳奕迅沒有主演，但加入MV跳現代舞，可說是他的新嘗試，為此他特地花了2天時間排舞，第1天是他跟老師上堂學習舞步，第2天便與MV中的演員們一起綵排，預先排練令當日拍攝能順利完成。Eason說：「我跟演員們其實都不認識，而且未合作過，但最特別的是，我們第一次見面已經有很多話題，更難得的是可以有內心交流，談一些深入話題，令我覺得好難忘。」

拍攝MV當日，Eason雖只是參與了最後跳舞的一小部分，但令他感受深刻，「我與演員們一起跳舞時有團隊teamwork的整體感覺，大家同步的感覺，好有feel」；MV尾聲，Eason出場跳舞時，背景出現一個大太陽，起初Eason有提議過到山上拍攝這個鏡頭，最後導演團隊決定用虛幻形式在廠景內做到太陽的效果，Eason在現場看到後表示相當驚喜，畫面與MV主題相輔相成。〈致明日的舞〉MV今下午6點推出。

陳奕迅在新歌MV中參與拍攝。（環球提供）

(中時 )