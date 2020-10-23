鄭元暢Youtube頻道推出「不專業廚房」系列影片，上週和陳嘉樺（Ella）戴假髮神還原當年《薔薇之戀》兩人飾演的「葵」及「百合」。這週播出最後一集，鄭元暢戴假髮忍不住頭癢，趁Ella專心做菜時，偷偷拿掉她的假髮，嚇得Ella驚聲尖叫。

鄭元暢馬上使出嘴甜攻勢，讚Ella的空氣瀏海根本就是宋慧喬，也趁機把自己的假髮拿掉，還上演幫Ella脫衣服橋段，Ella大喊「葵等了20年總算等到幫百合脫衣服了！」笑翻鄭元暢。

而已脫序的兩人，似乎忘記還在錄製節目，中途不是有人跑出鏡頭照鏡子，就是有人去上廁所，整個節目「攏謀郎」 ，瘋狂程度堪稱史上之最。Ella突然滿口英文，才意會到自己開始喝茫，不過還是很清楚做菜步驟，倒是鄭元暢像是被嚇傻、靈魂出竅一般，完全沒掌握到做菜進度，假裝鎮定還被Ella識破。

相較過去幾集來賓，都是鄭元暢喊著想下班，逼迫嘉賓趕快做菜，沒想到這次倒是Ella抱怨菜做不完，怒吼鄭元暢趕快看食譜，鄭元暢笑說「第一次遇到比自己著急的嘉賓，完全招架不住」。兩人最後索性「丟食譜」，以Ella做菜天份完成「韓式海鮮煎餅」，雖過程看似搞笑不正經，成品卻相當美味，證明Ella儘管人來瘋，廚藝依舊在線。「鄭元暢之不專業廚房」將於每週五晚上8點30分更新。

鄭元暢幫Ella脫衣服，Ella虧「葵等了20年總算等到幫百合脫衣服了」。（M.I.E.最大國際娛樂提供）

Ella、鄭元暢專心做菜。（M.I.E.最大國際娛樂提供）

鄭元暢靠著Ella的做菜天份，兩人合力完成韓式海鮮煎餅。（M.I.E.最大國際娛樂提供）

鄭元暢、Ella順利完成瑪德蓮。（M.I.E.最大國際娛樂提供）

(中時 )