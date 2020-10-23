夫妻間若遇到問題、困難，理應要提出一起解決。日前，有一名男網友表示，同事曾與他抱怨，懷疑妻子外遇，他聽了之後感到相當震驚，但對方下一句卻驚吐「我也都去外面找」，讓他傻眼懷疑自己聽了什麼。

原PO於臉書《爆怨公社》發文指出，公司內有一名男同事，兩人平時會一起聊天，但對方與他談話的內容，大多都是抱怨之事，他便也沒多想。直至某日，這名男同事又再度找他抱怨，沒想到這次抱怨對象竟是太太，並說「我感覺我太太外面有男人」，他聽聞後相當震驚，豈知，更令人驚訝的還在後頭。

對方表示，「太太已經一年不給碰了，雖然我都去外面找。」此話一出，讓原PO相當無語，但還是做出回應：「呃……我知道，你以前有説過。」該名同事接著說：「沒辦法，我沒結婚時就常跑了，太太懷孕後，我也有生理需求阿！總不能叫我去性侵吧！」

原PO對於同事的抱怨，忍不住想勸他：「哥，我跟你也算不錯了！我覺得你跟你太太這樣，反而兩邊扯平，互相不虧欠！」而對方似乎對於他給的意見相當錯愕，而原PO也表示，其實是因為公事上還有許多要交涉，不方便直言嗆他。但網友看完後都一致認為「嚇死寶寶，難怪太太不給碰，要是得病怎麼辦，到底什麼概念啊」、「就是知道他嫖妓才不給碰啊！另外找個乾淨的小王用還比較實在」。

(中時新聞網)