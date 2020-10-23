儘管面對各界疑慮，民進黨政府仍堅持開放含萊克多巴胺的外國豬肉進口，為此在野黨紛紛在今天的立法院會中提案監督，卻遭民進黨團封殺，隨後國民黨團召開記者會，痛批民進黨團已淪為行政部門的立法局。

國民黨立法院黨團書記長林奕華痛批開放過程黑箱，而且即使開放了，民眾也希望豬肉食品標註是否含有萊克多巴胺，沒想到執政黨立委卻不願意接受，只有黨意沒有民意，否決提案。只憑沒有公開招標的評估報告就要開放，這樣的黑箱讓人無法接受。

藍委林德福也說，從院會的表決看，民進黨立委已成為行政部門的立法局。食安不容打折，大陸與歐洲人都不用吃萊豬，為什麼台灣民眾一定要吃？民進黨應解釋清楚。

藍委蔣萬安則指出，在野黨都質疑政府貿然開放萊豬，政府做的風險評估報告有眾多瑕疵，包括刻意規避公開招標，9月食品安全諮議會也有眾多專家學者質疑政府提出的報告，所以國民黨團才要求衛福部應該再公開招標得出新的評估報告。此外9月4日政府召開的食品衛生諮議議上，15位專家學者10位反對開放萊豬，政府竟仍一意孤行。

(中時 )