國巨公司前人資長葉義英與假髮公司女老總發生婚外情，2人一同泡湯還發生性關係，女方甚至離家出走，女老總的李姓丈夫控告葉和誘及使被誘人隱避罪，不過，台北地檢署偵查後認為女方顯是自願離家，並沒有被誘拐，23日依罪嫌不足，將葉男不起訴處分。

葉義英是被女老總的丈夫指控，明知女老總有婚姻，卻還是以購買假髮等藉口接近、追求他的老婆，不斷傳送示愛訊息，老婆本來拒絕葉的追求，葉卻死纏爛打，老婆拗不過，開始與葉約會也跟他分房睡，一再追問下，老婆才坦承在陽明山溫泉旅館與葉發生性關係。

李男指控，雙方經多次斡旋，葉才傳簡訊道歉並傳承諾不主動與女方往來的切結書，不料，老婆卻離家出走音訊全無，他懷疑是葉把老婆藏起來，所以提告。

檢方偵查，葉等2人確有多次出遊且發生親密關係，且李男曾經家暴，這些足以認明婚姻關係已生破綻，李男的妻子顯是自願離家，雖葉男為排遣寂寞仗恃多金，死纏爛打追求女方，造成家庭破碎，為逞私慾，罔顧社會道德，實屬不該；但依現有證據顯示女方顯是自願離開家庭，無法僅以葉男有追求、提供金援等交往行為，就認定他涉有和誘、加重略誘罪犯行，所以依罪嫌不足，不起訴葉義英。

(中時 )