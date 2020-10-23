北美半導體設備製造商9月出貨金額持續攀高，年增逾4成水準。台積電(2330)今年資本支出再創新高為全球半導體設備推手之一。國際半導體產業協會（SEMI）看好明年全球半導體設備出貨挑戰新高，台系半導體設備商亦可望跟隨台積電受惠。

隨著先進製程滲透提升，半導體設備商今明年營運可望持續成長，像是台積電直接及間接的設備相關供應鏈，如京鼎(3413)、帆宣(6196)、辛耘(3583)、弘塑(3131)等今早股價走強。

受惠於邏輯以及晶圓代工在先進製程的投資，2020年晶圓廠設備出貨強勁，SEMI已上修2020年的全球半導體設備出貨預估至650億美元。展望2021年，在記憶體支出的復甦以及中國市場的支撐下，可望帶來進一步的增長並創下700億美元的新高。

國際半導體產業協會（SEMI）今日公布，北美半導體設備製造商9月出貨金額持續攀高，達27.5億美元，再創新高，年增逾4成。

SEMI估計，9月北美半導體設備製造商出貨金額27.5億美元，月增3.6%，較去年同期增加40.3%。北美半導體設備製造商9月出貨持續成長，儘管疫情及地緣政治緊張情勢帶來挑戰，但半導體產業依然維持彈性。

台積電先前已將今年資本支出預估上調達160億到170億美元之間；上周法說會表示全年資本支出約為170億美元，達預估值高標也將創新高。台廠相關供應鏈今年營運亦明顯受惠；台積電明年資本支出有機會續創新高，對設備相關供應商的營運持續注入成長動能。

台積公司於上周法人說明會表示，今年全年資本支出約170億美元，明年若是需求強勁，資本支出就會再增加。

(時報資訊)