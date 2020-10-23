YouTube上越來越多的網紅靠著超強的實力來吸引注意，若是有個亮麗的外表更是加分。近日，便有一位長相甜美、身材火辣，同時也是位鼓手的正妹「大崎由希」(yuki osaki)在網路上迅速竄紅。
這位來自日本的大崎由希，不僅擁有甜美臉蛋，還有個前凸後翹的身材，加上她經常在網路上以火辣的穿搭配上清脆的鼓聲cover多首經典好歌而受到高度關注。日前她便穿著白色的「蕾絲挖空內衣」與熱褲，大方秀出飽滿雙球與腹肌線條，熱情演奏動漫《新世紀福音戰士》的主題曲，吸引超過3百萬人點閱觀看。
但這也不是大崎由希一次穿著內衣演奏，過去也曾多次換上比基尼演出並大方放上網路，電暈一票粉絲。而私底下也是位性感模特兒的她，便經常在個人社群平台上展現曼妙身材與性感雙峰，一PO照片總是能讓人大噴鼻血。
網友看完她的影片也忍不住留言「穿這麼辣都不知道該看哪裡」、「太性感了啦」、「不得不說有夠帥的」、「視線都會不小心被拉走」、「好熱血的cover」。
(中時新聞網)
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