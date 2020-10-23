重陽節將至，台電北西區處為善盡企業社會責任及關懷在地弱勢，在今（23）日上午9時許，前往探視新莊區內5名低收獨居長者，除了送上慰問金外，還利用本身用電專業幫忙檢查居家用電安全與節能改善評估，讓長者直呼：「揪甘心」

台電北西區處指出，為能有效幫助在地弱勢長者，與新北市新莊區公所及新北市新莊區溫馨助人協會合作，針對急迫需要協助的長者，給予實質的生活補助，藉以紓解經濟壓力；同時也透過逐戶訪視，實地感受各戶所面臨的生活困境，並本於用電專業，協助現場用電安全檢查及節能改善評估，為改善生活及用電環境盡一份微薄心力。

承租在新莊區一處舊式公寓的吳老先生表示，因患有哮喘多年，除長期仰賴噴霧吸入劑舒緩身體不適外，仍需透過抽風機全天候運轉，來改善屋內空氣不流通的問題，而目前窗邊多台抽風機已損壞，也無能力自行拆除，每次寒流來臨，寒風總透過窗邊縫隙侵襲入內；台電人員獲知後當場承諾將協助改善。

台電北西區處長邱華龍表示，為讓社會長者能在地安老、活的舒適且安心，除各縣市政府及社福機構致力於各項社會福利、補助及照護外，更希望藉由民間企業的關懷，傳達社會溫情，並感謝長者們過去對社會所做的努力，同時期望藉此拋磚引玉，激發更多企業、團體或個人之關懷，讓長者們都能在這塊他們深愛的土地上，享受安定且溫暖的晚年時光。

(中時 )