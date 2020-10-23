美國總統大選第2場、同時也是最後一場辯論已於台灣時間23日上午10點40分結束，相較於前場陷入一片混亂，此次辯論在新規「對方發言時，另一方麥克風必須消音」下，雖然偶時雙方互有爭執，但整體仍算中規中矩。不過，美國有線電視新聞網指出，川普未能在最後辯論找到「翻盤點」，這對全國民調落後的他，想靠辯論爭取選民認同更困難。

雖然最後一場大選辯論「中規中矩」，但CNN指出，川普未能在最後辯論找到「翻盤點」，這對全國民調落後的他，想靠辯論爭取選民認同更困難。

此次辯論是針對新冠疫情、美國家庭、種族問題、氣候變遷、國家安全以及領導力等主題進行辯論。美國有線電視新聞網（CNN）指出，雖然較前一場辯論而言，川普表現已自我克制許多，選民也在沒有川普的打亂下，更能評估兩位候選人的政策與資格。不過，雖然川普有時仍以謊言以及對拜登個人攻擊，但在辯論6大議題中他仍無法找到翻轉局面的機遇，這對在許多搖擺州民調落後的他大為不利。

此次辯論中，新冠問題仍是焦點之一，雖然面對美國已有20萬人死於新冠疫情，川普仍極力辯解「那是大陸的錯」且美國很快就會見到疫情離去，但川普防疫表現仍成為拜登砲火聚焦處，更直嗆川普「讓美國死20萬，沒資格談連任，我當選就會起訴他」。

另外，在進入國家安全的辯論片段，川普開始猛打拜登兒子韓特「通郵門」事件，甚至當面指控拜登大賺3百多萬美元，不過拜登直接否認韓特在海外生意有任何過錯，反嗆川普嘗試賄賂烏克蘭政策藉此抹黑他，而隨著國家安全片段過去，接著討論移民與種族問題，川普在整場辯論中也難以一直死咬「郵電門」問題不放。

報導指出，距離大選日僅剩下12天，川普必須在有限時間內找到「逆轉勝」的機遇，但從訴諸悲情、批評白宮公衛專家，到猛打大陸散播疫情，但對落後的民調仍未有巨幅起色；連許多共和黨大老在公開場合都與他保持距離，擔憂所謂民主黨重捲「藍色海嘯」再現，讓共和黨丟掉參議院掌控權。

(中時新聞網)