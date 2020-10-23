脫歐後找盟友 英國與日本簽署自由貿易協議 14:072020/10/23 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本與英國23日（周五）簽署雙邊自由貿易協議，這也是英國脫歐之後的首個重大貿易協議，預估將帶動英日貿易額增加約150億英鎊（約195億美元）。 英國國際貿易大臣特拉絲（Liz Truss）與日本外相茂木敏充（Toshimitsu Motegi）在東京舉行簽約儀式。 英國向日本出口最大宗為金融服務，約占28％。透過新協議，未來英國產品輸入日本將更便宜。茂木敏充表示，此份雙邊協議延續之前與歐盟的協議內容，另還增加電子商務與金融服務等新的合作領域。 (工商 ) #簽署 #自由貿易協議 #英國 #茂木敏充 #金融服務 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登批中美貿易戰 承諾令中國遵守國際規則 13:112020/10/23 國際 攜手抗陸 美印將簽署軍事協議共享衛星數據 00:192020/10/23 國際 專家傳真－APEC倡議將中小企業及電商納入AEO計畫 04:102020/10/23 專題周報 美國安顧問稱 北京是世紀威脅 04:102020/10/23 國際大事 台印度產業鏈結高峰論壇：智慧城市等3領域交流合作 09:422020/10/23 財經 川普醞釀重手多經濟領域打陸 11月G7峰會出招就差勝選 11:092020/10/23 財經 注定入關？綜合性戰略陷阱的示範 04:102020/10/23 時論廣場 台股若回檔 進場好時機 04:102020/10/23 投資理財 英歐協議有譜 英鎊唱高調 04:102020/10/22 全球財經 專家傳真－併購日本企業 究竟難在哪裡？ 04:102020/10/23 專題周報 財經熱門新聞 華為最後一顆子彈？台積電斷貨晶片曝光 - 財經 超越三峽大壩 澳砸1兆打造世界最大綠電廠 面積超台灣1／6 - 財經 死敵認輸 台積電明年肥單來了？英特爾洩口風 - 要聞 從2件事洩玄機 謝金河感嘆「香港走味了」 - 財經 群創：面板2021旺全年 - 財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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