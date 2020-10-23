日本與英國23日（周五）簽署雙邊自由貿易協議，這也是英國脫歐之後的首個重大貿易協議，預估將帶動英日貿易額增加約150億英鎊（約195億美元）。

英國國際貿易大臣特拉絲（Liz Truss）與日本外相茂木敏充（Toshimitsu Motegi）在東京舉行簽約儀式。

英國向日本出口最大宗為金融服務，約占28％。透過新協議，未來英國產品輸入日本將更便宜。茂木敏充表示，此份雙邊協議延續之前與歐盟的協議內容，另還增加電子商務與金融服務等新的合作領域。

(工商 )