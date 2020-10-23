20201022《旗開得勝》隨便脫褲 坐大腿 少了性教育你的孩子成恐怖情人！

現代人因資訊發展快速，性經驗和擁有性知識的年紀都快速下降，若有一天孩子承認發生了第一次性行為，身為父母的該怎麼辦？知名性治療師童嵩珍建議若孩子願意承認有了性經驗，父母應該提醒「不要做超過你能力範圍可以處理的事」，尤其兩點「懷孕」和「性病」。

由張啟楷主持的《旗開得勝》新一集討論親子之間的性教育，童嵩珍分享自己有次問女兒，怎麼都未曾主動詢問性教育有關的問題，女兒則大方反問有需要問嗎？「平時不就已經在問了嗎？」可見他們家中已將談性教育的事視為自然，這也代表孩子和父母間的互信，「最好的性教育方式是父母跟小孩之間順暢的溝通」，若孩子發生什麼事，第一時間也願意告知爸爸媽媽。

路上公然做出親密的行為，專家呼籲青少年要尊重自己、尊重伴侶、尊重他人。（圖／旗開得勝）

節目中將小孩分成3到6歲、7到12歲、13到18歲三個階段，童嵩珍認為第一個階段的孩子其實對一切都還不懂，這個時期還不適合教育，比較建議轉移小孩的注意力，但也要教小孩穿衣服時被遮住的地方都是私密的，其他部位可以跟別人有肢體接觸，到了7到12歲，因現在小孩發育快，可能已經會有胸部、陰毛、或生理期，此時應該教孩子學會尊重彼此身體。

遇到不願意的事情隨時喊卡，勇敢說「不」，別讓任何人強迫你。（圖／旗開得勝）

到了13至18歲青春期時，童嵩珍認為該教小孩兩性教育，或者是如何跟異性相處，甚至成為情侶關係，所以應該要開始教導避孕，或可能產生「不預期的懷孕」，以及性病的預防，如果孩子承認發生過性行為，童嵩珍提醒要教育孩子保護自己跟保護他人，也要學會在公共場合舉止適當，「適當的教小孩什麼叫做尊重，尊重自己，尊重你的伴侶，也尊重別人的眼睛」。

(中時新聞網)