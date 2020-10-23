美國總統大選將至，民進黨前立委沈富雄今在臉書表示，「川粉是韓粉與韓黑的總和」；他說，如果全球200多國都參與美國總統的選舉，而今天是投票日，今晚開票的結果，川普只能在「台灣國」當選。

他指出，川粉在台灣比例之高令人咋舌，「我原先以為華人特好此味（辣川味？），其實不然，同樣是華人國家的新加坡，川粉的比例不到台灣的1／3」。

沈富雄指出，他在臉書上預測美國大選的結果，川普將是土石流式的崩盤，兩者選舉人票的差距在150票以上，沒想到此預言一貼，招來無數的異議揶揄和謾罵。

他說，檢視一些罵得最兇的網友的背景，發現這些人並不綠，而且遍佈海內外，他的網友原來就不綠，所以這個發現並不意外，但川粉的橫跨藍綠、不分地域，確實超出我的想像。

他指出，深綠的朋友當然是最死硬的川粉，無視美國各種民調的大勢所趨，聞杭特（Hunter Biden）的醜聞則大喜，看川普的失態則憂心忡忡，但是，當他開出〝讓選舉人票120張、賭一萬元〞時，他的朋友卻沒人敢下注。

沈富雄說，這是全球獨一無二的怪異現象，沒有經過進一步的研究之前，他的初步感覺是，川粉包括韓粉與韓黑，立場不同但情感豐富則一；而這些人心中有壓抑，需要找個人代言發洩，卻不知匆忙之中可能「請鬼拿藥單」。

他接著說，這些人如事業有成，則屬保守派，不願納稅，捨不得財富與魯蛇分享；如旅居海外，則與當地多數族群無法融入，自知是少數，卻看不起其他的少數裔；另外就是，認為拜登對中國太軟弱。

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(中時 )