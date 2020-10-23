嘉義小吃宴之砂鍋魚。（廖素慧攝）

嘉義小吃宴之東石蚵仔麵線。（廖素慧攝）

嘉義小吃宴之布袋虱目魚。（廖素慧攝）

嘉義小吃宴之中埔絲瓜時蔬。（廖素慧攝）

嘉義市觀光協會理事長許賢哲憂心觀光旅行業度寒冬。（廖素慧攝）

中央安心旅遊補助到10月底，秋冬疫情恐再緊繃，觀光業憂心旅遊業進入冰雪期，嘉義市觀光協會結合旅行業推動11、12月來嘉微旅行行程，搭阿里山小火車檜木車廂、體驗森林茶席，用庶民價吃滿滿1桌在地美食。

嘉義市觀光協會理事長許賢哲說，疫情讓大家都在國內旅遊，但報復性的國旅也玩得差不多了，政府安心旅遊補助也到10月底結束，觀光旅行業恐面臨如寒冬的大衝擊，協會推出微旅行行程自救圖存，也期盼政府能再有配套措施輔助業者度過難關。

許賢哲說，全台約有3000家旅行社，預估疫情至少還要1年至1年半，但國旅市場就這麼大，旅客該玩的也玩過了，若不能讓旅客再出來玩、消費，接下來觀光旅行業要如何撐過疫期，很令人憂心。

協會結合阿里山國家風景區管理處11月起推出來嘉微旅行行程，有部落鄒年慶、森林咖啡派對、林間茶席，12月12、13日在北門驛車站還有國際咖啡節市集，並與14家旅行社合作共推行程。

協會促銷嘉義在地美食及伴手禮，由知名的噴水雞肉飯業者推出「嘉義小吃宴」桌菜，1桌3500元可以吃到雞肉飯、砂鍋魚、布袋虱目魚、東石蚵仔配麵線、中埔絲瓜、方塊酥、當令時蔬水果，澎湃有料，口味道地。

(中時 )