錦水遊礦頭屋創生公園，將建置於頭屋鄉獅潭村社區活中心旁用地，提供親子共遊、長者體健休憩。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府建置親子公園深獲縣民喜愛，今年獲營建署補助450萬元加上地方配合款50萬元，利用頭屋鄉獅潭活動中心周邊閒置用地，打造以油礦為主題的共融式遊戲場，23日上午舉辦開工祈福典禮，水利處指出，該公園將成為頭屋鄉第1座親子共遊、長者體健休憩的地方創生公園，預計明年3月前完工。

水利處城鄉發展科指出，1962年間頭屋鄉象山村扒仔岡，曾興建錦水天然汽油廠，在台灣石油發展史上扮演重要角色，由於苗栗、竹南、苑裡分別建置親子公園，為加強其他鄉鎮市鄰里性質公園，藉由油礦發展歷史背景，向中央申請地方創生計畫，在頭屋鄉新建「錦水遊礦頭屋創生公園」。

錦水遊礦頭屋創生公園，地景遊戲場完工示意圖。（巫靜婷攝）

錦水遊礦頭屋創生公園23日開工，於頭屋鄉獅潭村社區活中心旁舉辦祈福儀式。（巫靜婷攝）

城鄉發展科表示，公園利用獅潭村社區活動中心周邊空地，分為2大區塊施作，將設置油井攀爬塔、輸送帶大滑梯及共融鳥巢鞦韆、沙坑等多樣遊戲設施，周邊規畫座椅、植樹成為乘涼區，另外為呼應長輩需求，在活動中心旁規畫體健器材，方便地方長者就近運動使用。

水利處指出，呼應苗栗縣20大幸福建設，未來將加強鄰里性質公園，著手辦理包含頭份市忠孝、蟠桃、尚順音樂公園改善，並規畫於通霄、公館、銅鑼爭取相關公園計畫，公園建置完畢後，由地方公所負責管理維護，另外，苗栗市貓裏喵親子公園近期將上網招標二期工程設計，預計新設大型魔術方塊造型遊戲設施，讓小朋友穿梭其中，增加空間思考能力。

(中時 )