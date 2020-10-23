孫姓白牌車司機今年5月間，以看日出為由，將1女大生載至偏僻的竹子湖，再拿出蝴蝶刀恐嚇對方，強行口交、性侵還拍下影片，士林地院審理後依強制性交罪，判處惡狼7年6個月，偷拍部分則處5個月徒刑，可易科罰金。

判決指出，5月底時孫載1男3女，前往新北市淺水灣夜遊，凌晨4時先後送人回家，最後只剩被害女大生在車上，在返回士林途中，孫提議兩人到擎天崗看日出。

被害人不疑有他，車子後來卻開到無人的竹子湖山區，孫拿出蝴蝶刀要求發生關係，恐嚇「妳想屍體倒在地上嗎？」女大生害怕開車門逃出卻跌倒，後又被帶回車上，強行口交、性侵。

過程中孫還以手機拍下畫面，事後還載被害人回家，暗示知其住處，以此恐嚇對方不得張揚，行徑粗暴惡劣。

女大生事後勇敢報案，檢警循線逮捕孫嫌，但他卻辯稱兩人是男女朋友，沒有性侵，女生只是不滿他偷拍性愛畫面才會誣告。

士院審酌後，採信女大生說法，認為孫強行性侵，還造成當事人受傷，孫為逞私慾，對首次見面的女大生持刀脅迫、性侵還以手機拍下過程，且犯後只坦承偷拍，辯稱是男女合意發生關係，毫無悔意，判處7年6個月、偷拍部分處5個月，可上訴。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時 )