隆宸翰和甫獲金曲歌后的老婆魏如萱育有1歲多兒子Louis，談起家庭生活，他說本來想反轉過去「嚴父慈母」印象，說好兩人各自扮演慈父和嚴母，但實行結果有待加強，因為有時自己太嚴肅、太認真講道理，倒是太太安撫、逗兒子開心，誰扮黑臉或白臉還要再討論。

談起孩子隆宸翰難掩笑意，透露「小孩的世界很有趣」，還在拿捏何時要跟孩子當朋友，何時要像長輩。他也從許多教育書籍中，了解到父母大吼、生氣，對培養孩子個性、自立上沒有幫助，得培養耐心跟找到方法，讓小孩自己去意識到問題是什麼，「用斯巴達的方式教育，只是會讓孩子壓抑、逃避或說謊。」隆宸翰說，當父親才知道要學的東西非常多，「也是增加自己與人相處的智慧，我跟太太都一步一步在學習中。」

隆宸翰在《因為我喜歡你》飾演男主角汪東城早逝的父親，因為抑鬱不得志，染上酗酒惡習後個性暴躁，經常遷怒小孩，讓汪東城對父親留下恐懼陰影。會決定接演角色，他希望能詮釋不同面向的人，「因為酗酒這問題，其實離我們每個人都很近」。

劇中他對童星葉小毅怒吼大罵，雖先前有對戲，但演完後他仍會關心對方是否被嚇到，隆宸翰不經意流露初為人父的細心，「小毅很專業，知道這是戲，還好沒有影響到下戲後的情緒。」《因為我喜歡你》每週六晚間十點在台視、每週日晚間八點在八大戲劇台播出，線上影音平台可同步在愛奇藝、LINE TV、meWATCH、NETFLIX、Rakuten VIKI收看。27日起至11月25日只要到LINE TV觀看《因為我喜歡你》完成指定任務，即可免費下載專屬貼圖。

隆宸翰在劇中飾演汪東城早逝的父親。（八大提供）

隆宸翰飾演酗酒的暴躁父親。（八大提供）

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