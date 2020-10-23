美國總統大選台灣時間23日早上9時舉行最後一場辯論；台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，拜登兒子「電郵門」醜聞風波將成決定大選結果的超級變數。

游盈隆說，美國總統大選還在驚濤駭浪中，他看最後一場辯論有感；剛全程看完美國2020總統大選最後一場辯論。有三個感想。

他說，第一、這是一場張力十足的總統候選人辯論，一改第一場極端混亂的狀況，今天這場辯論回歸典型美國民主應有的水準，兩位候選人有正經的、激烈的政見和政績交鋒，算是還給選民一個公道。

他指出，第二、川普總統今天氣定神閒，炮火猛烈，基本上遵守規則，和上次判若兩人；拜登則不慍不火，始終面帶笑容，在川普嚴厲指控下依然沉得住氣，相當不容易。

他表示，第三、選戰剩不到兩個禮拜，川普雖扳回一城，拜登卻仍暫居上風，最後結果仍在未定之天。拜登兒子「電郵門」醜聞風波將成決定大選結果的超級變數。

美國,總統, 選舉,川普,拜登

(中時 )