「中天新聞台」申請換發執照案引發矚目，旺旺中時媒體集團最新民調顯示，有近半數民眾認為，中天新聞台對民主發展及社會多元意見表達有幫助；也有近半數認為中天新聞台不該被勒令關門。值得注意的是，中天是否因批判當政者才可能被迫關門？結果顯示，僅2成2認為無關秋後算帳。

通傳會（NCC）26日將舉辦中天新聞台換照聽證會，期間因引發諸多爭議，旺旺中時媒體集團特別就此進行民意調查。

首先，當民眾被問到「請問您覺得中天新聞台對台灣民主發展及社會多元意見表達有沒有幫助？」結果顯示，有48.7％認為「有幫助」，22.3％認為「沒有幫助」，兩者相差26.4個百分點。

若以「年齡層」交叉分析，會發現目前相對支持民進黨的「20-29歲」年輕族群，有47.4％認為中天新聞台對民主及表達社會多元意見「有幫助」，30％認為「沒有幫助」；而社會經驗相對豐富的30歲以上、59歲以下的各年齡層，則均有過半數的比例認為「有幫助」。

若再以「政黨」立場交叉分析，會發現即便是「泛綠」選民，也有32.2％認為中天新聞台對民主及表達社會多元意見「有幫助」，認為「沒有幫助」則是45.4％，未過半數。

接著，當民眾被問到「整體而言，請問您覺得中天新聞台應該被勒令關門嗎？」結果顯示，有48.2％認為「不應該」，14.6％認為「應該」，比例差距懸殊。

特別的是，若以「政黨」立場交叉分析，會發現有37.7％的「泛綠」選民認為「應該勒令關門」，雖然高於「不應該」的32.4％，但比例未如預期的高；同時，還有29.9％、近3成不知道該不該勒令關門，這顯示出政府若要撤銷中天新聞台執照，其實連民進黨自家支持者都存有疑惑。

最後，當民眾被問到「請問您覺得中天新聞台可能被迫關門，是不是因為採取批判監督立場得罪當政者？」結果顯示，有33.8％認為「是」，22.3％認為「不是」，同時有43.8％表示不知道。

若以「政黨」立場交叉分析，會發現即便是「泛綠」選民，有21.2％認為中天新聞台「是」因為批判當政者才可能被迫關門；認為「不是」的比例為43.8％，未過半數，確實不如預期的高。

這項數據恐怕意味著，連民進黨支持者也對中天新聞台的換照案存有「秋後算帳」的疑問。關於這點，蔡政府恐怕很難迴避民意的挑戰。

該調查是在10月21至22日執行，有效樣本1218人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.8個百分點。

(中時 )