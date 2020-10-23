據了解，中國第三季GDP較去年同期成長4.9%，主要原因是中國自新冠疫情後復甦進度良好、貿易活動表現回升所致；然而業者表示，由於受到需求增加的影響，加上近期全球貨櫃嚴重分配不均，其中以中國缺櫃現象最為嚴重，進而刺激海岬型船中國至巴西運價走揚。

最新報價，海岬型(BCI)中國至巴西日租金報17555美元/艘，較前一交易日報價15491美元/艘，上漲逾13% 。

(時報資訊)