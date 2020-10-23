《商情》供給減少 BCI運價漲逾13％ 13:572020/10/23 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據了解，中國第三季GDP較去年同期成長4.9%，主要原因是中國自新冠疫情後復甦進度良好、貿易活動表現回升所致；然而業者表示，由於受到需求增加的影響，加上近期全球貨櫃嚴重分配不均，其中以中國缺櫃現象最為嚴重，進而刺激海岬型船中國至巴西運價走揚。 最新報價，海岬型(BCI)中國至巴西日租金報17555美元/艘，較前一交易日報價15491美元/艘，上漲逾13% 。 (時報資訊) #中國 #BCI #運價 #巴西 #供給 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》出口利好 紐約棉花漲逾1％ 10:162020/10/23 財經 《商情》需求回溫 BDI指數反彈4％ 10:162020/10/23 財經 《電子零件》需求疲弱 外資降台燿目標價至130元 12:152020/10/23 財經 金價瘋漲 明年高喊2,300美元 04:102020/10/23 全球財經 《鋼鐵股》鋼價續揚 新光鋼今年營收拚戰百億元 11:072020/10/23 財經 《期貨》三大期指皆漲 10月台指期開高29點 09:082020/10/23 財經 《集中市場》香蘋在前 台股不愛、外資轉賣 15:222020/10/23 財經 《半導體》聯電官司可望輕罰 2外資比讚 11:582020/10/23 財經 人民幣嗨漲 房市股市磁力UP 04:102020/10/23 產業財經 《電腦設備》華碩Q4續看俏 外資調升目標價 14:312020/10/23 財經 財經熱門新聞 散戶小心了 專家：美紓困案過關 股市恐更驚嚇 - 財經 群創：面板2021旺全年 - 財經要聞 - 工商時報 又快又普及！ 華為高層大讚南韓5G 卻沒提這件事？ - 要聞 山富旅遊6月營收回溫 全員拚國旅 - 財經 - 工商 1年6個百億半導體爛尾案！北京出重手 陸晶片股閃崩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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