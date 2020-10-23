台市議員23日踢爆南區樹義國小2015年將校徽註冊為商標，在校徽註冊公告日即轉給一李姓特定人授權使用，要制服廠商在校徽使用範圍上都要去找特定人授權才能使用。（盧金足攝）

台市議員23日踢爆南區樹義國小2015年將校徽註冊為商標，在校徽註冊公告日即轉給一李姓特定人授權使用，要制服廠商在校徽使用範圍上都要去找特定人授權才能使用，被害廠商被求償千萬，痛罵校長「惡質、校園之恥」，樹義國小校長張聖宗到議會備詢時喊冤否認，議員怒責「太可惡！判賠50萬元流入誰的口袋？」教育長楊振昇表示，全案移送政風調查，若涉犯罪嫌疑，必定依法辦理、絕不寬貸。

台中市現有235所國小，竟然出現1所國小去註冊校徽的使用商標，還授權第3人，要標製制服還要繳商標費。

樹義國小校長張聖宗到議會備詢時喊冤，否認不法，強調校內附裝委員會決議要將校徽註冊商標，無償授權給李姓特定人。（盧金足攝）

台中市議員張耀中、謝志忠、王立任、張玉嬿等四人強力要求教育局立即展開政風調查。（盧金足攝）

台中市議員張耀中、謝志忠、王立任、張玉嬿等人質詢砲轟，校長單方面就有權決定授權給誰嗎？據了解台中2015年舉行服裝委員會，通過申請校徽商標註冊；同年11月16日獲經濟部智慧財產局通過，取得商標註冊，造成廠商製作校服，侵犯商標權被求償千萬，法院判賠49萬6000元。

廠商損失300多萬元，大罵校長「惡質、可惡！」他一輩子做了那麼多學校的制服，第一次遇這種事。（盧金足攝）

「扯爆了！」張耀中說，台中市235所國小，就只有樹義國小將校徽註冊為商標，難道樹義國小的校長比較聰明，想到用商標授權就能維護制服品質？樹義國小校長張聖宗2014年8月就任，隔年服裝委員會決議改版，2015年6月上網公告招商，後選定合格廠商，2015年11月取得商標註冊同日授權給李姓特定人，他質問此人是何許人也，是學校合格遴選的服裝業者代表嗎？如果不是，憑什麼可以拿到學校的校徽商標專屬授權。

校長張聖宗說，校內附裝委員會決議要將校徽註冊商標，無償授權給李姓特定人。

張耀中抨擊，無償授權也就罷了，樹義國小校長竟讓李姓特定人扮演祕密客，去學校周邊蒐證沒被授權的廠商衣服，用《商標法》來進行告訴，現今刑事判決和民事賠償都定讞，李姓特定人獲取49萬6000元的賠償，「這筆錢違規使用校徽商標的人賠償了，錢在哪裡？」李姓特定人是不是學校的白手套？用合法的行為來掩護非法無因授權的事實？

今天到議會備詢的張聖宗答詢表示，他不知道民事賠償的事情，尊重法院判決。

謝志忠對學校出現歪風，氣的開罵太過分，這筆民事賠償金進了誰口袋？校長現在主張學校一毛錢都沒有收到，就是圖利特定者，教育局應立即送政風調查，不滿為何要進行商標侵權求償？代表樹義的校徽有商業價值，怒批「現在學校是生意場所嗎？」

議員強力質疑，校長推給服裝委員會說不知情，會議是誰主持的？主持者校長本人，「所以校長應該要負全責」。

丁姓廠商被判賠近50萬元，今天電話受訪時氣憤表示，包括上千件校服與支付法律費用及判賠費用，損失300多萬元，大罵校長「惡質、可惡！」他一輩子做了那麼多學校的制服，第一次遇這種事。

張耀中表示，2015年11月16日取得商標的當天，竟然就可以無償授權給第三方，校長竟也敢稱完全不認識？校徽是公有資產，該校是全台中唯一註冊商標，還無償授權給第三方，痛罵「簡直是無恥！混蛋！」張耀中、謝志忠、王立任、張玉嬿等四人強力要求教育局立即展開政風調查。

副市長令狐榮達強調，針對此案將立案調查，勿枉勿縱。教育局長楊振昇說，將依相關辦法做出決議，若涉犯罪嫌疑，必定依法辦理、絕不寬貸。

(中時 )