美國總統大選台灣時間23日早上9時舉行最後一場辯論；總統府副秘書長李俊俋今看完辯論後表示，川普今日金句是「你過去為何不做？」；拜登則是「這個人」。

李俊俋指出，美國總統大選前最後一場辯論，台灣時間今日上午九點舉行。看完整場辯論有幾點值得思考：第一，川普、拜登雙方都拿出最好的表現，雙方都比上次好多了，數度交鋒下呈現了許多美國現行及未來的政策方向，但也是因為過程激烈，使得主持人特別忙碌；「未來如何因應，值得我們思考，這樣的辯論方式也值得我們參考」。

他繼續說，第二，針對本場辯論的六大主題：新冠(武漢)肺炎、美國家庭問題、美國種族問題、氣候變遷、國家安全議題以及如何領導國家，都看見川普與拜登兩位候選人的充分準備，反觀台灣大選歷來的辯論呢？部分台灣候選人對政策的掌握與熟悉度似乎嚴重不足。

他認為，最後，在雙方精彩的辯論後，媒體關注的焦點是否就導向政策？還是依然是「來自地獄的筆電」？在這一點上，台美似乎沒有很大差異。

(中時 )