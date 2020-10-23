台南一名人夫檢查手機店內的監視器時，目睹老婆與小王在店內交纏激戰畫面，小王被告後辯稱，是人妻刻意隱瞞已婚，且人夫得知姦情後，還與人妻一同為他慶生、甚至邀3P，認為人夫早已知情，且原諒2人，但遭人夫否認，因人妻與小王無法證明已獲得原諒，最終被法官判賠10萬元。

人夫控訴，小王阿明（化名）明知妻子已有家室，2019年4月20日竟在手機店內與妻子發生性行為，一怒之下對阿宏與妻子提出妨害家庭告訴，2人分別被依相姦、通姦罪判刑2月，但5月通姦除罪化，2人判決遭撤銷，人夫再提出民事告訴，對2人求償260萬元精神撫慰金。

阿明法庭上辯稱，他與人妻結識時，對方自稱已離婚，後來又跟他說人夫是「表哥」，婆婆是「阿姨」，直到2019年4月間又向他說，其實人夫是她前夫，她是為了兩個孩子才繼續與前夫、前婆婆同住，但事後又說婚姻狀態是「協議離婚階段」，因為確實不知道人妻有老公，才會有進一步的發展。

阿明還說，人夫透過店面的監視器畫面，看到2人在店內發生性行為，事後卻與人妻一同為他慶生，還透過人妻向他提出3P邀約，認為2人偷情已獲得原諒。

法院審理後認為，小王與人妻提不出證據，證明2人行為已經獲得人夫原諒，因此判決2人應連帶賠償人夫10萬元精神撫慰金，全案可上訴。

(中時新聞網)