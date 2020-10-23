台中市衛生局今年總計採購75萬多劑公費流感疫苗，已用超過50萬劑，使用率達採購量的67％。（馮惠宜攝）

在民眾踴躍搶種下，台中市公費流感疫苗迄23日上午已使用超過50萬劑，目前僅剩先前造冊校園以及機構住民可接種，台中市衛生局緊急宣布24日起僅受理6個月至入學前幼兒流感疫苗接種，暫緩所有公費對象成人疫苗接種；另，衛生局表示，台中市目前僅出現3位民眾出現輕微的不良反應，並無嚴重副作用個案。

今年在新冠肺炎全球肆虐下，50歲以上國人瘋狂接種公費流感疫苗，雖然衛福部緊急上調接種年齡至65歲，但台中市符合資格民眾仍踴躍接種，總計採購75萬多劑已用超過50劑，使用率達採購量的67％，各合約醫療院所以及衛生所即日起將不再受理成人公費流感疫苗接種。

衛生局表示，經評估，目前已完成接種的仍以50歲以上成人最多，而6個月至學齡前幼兒接種率僅23.1％，明顯比預估的目標55％低許多，因而滾動修訂接種政策，明日起中市30家衛生所及327家合約院所僅受理6個月至入學前幼兒流感疫苗接種，希望能拉升學齡前幼兒接種的比率。

此外，65歲以上長者仍可持身分證及健保卡，至中市各社區接種站施打流感疫苗，由於各場次採限量施打，衛生局提醒民眾前往社區接種站之前，可先電話洽詢接種站所在地的衛生所，詢問是否仍有疫苗，避免撲空；社區接種站名單可至衛生局網站查詢。

衛生局提醒，入秋天氣轉涼，請留意自身健康狀況，並落實勤洗手及咳嗽禮節等衛生防護措施，有呼吸道症狀應佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，請保持安全社交距離。如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，降低病毒傳播風險。

(中時 )