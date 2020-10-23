片中納豆有場哭戲，邊哭邊走了3、4百公尺哭到眼乾。（甲上提供）

鄭人碩為戲發福剪髮，演技再度爆發。（甲上提供）

《大佛普拉斯》金獎導演黃信堯第二部作品《同學麥娜絲》，風光入圍本屆金馬獎9項大獎，23日公開正式預告，片中的「四人幫」鄭人碩、劉冠廷、納豆與施名帥演技爆發，不僅將高中老同學之間笑中帶淚、有義氣也有疏離的友誼精湛演繹，互損的「幹話」更是全片亮點。

像片中納豆吞減肥藥「瘦不停」口吐白沫陷入昏迷，卻被鄭人碩嗆一句：「到底是要自殺還是要減肥？」犀利幹話讓觀眾大讚，且納豆另有場令人印象深刻的情感戲，他分享：「有場戲我邊走邊哭，走了將近3、4百公尺，一路哭不停，哭到我眼睛都有點乾掉。」

而去年以《陽光普照》奪下金馬獎最佳男配角的劉冠廷，此次演出說話結巴的「閉結」讓他焦慮到爆炸，他坦言在開拍第1天正式上場前，他在導演黃信堯和監製鍾孟宏面前試著演了一下結巴的樣子，結果被說了一句：「冠廷，不像耶！」讓他瞬間壓力直衝腦門。

施名帥和朱芷瑩的一場吵架衝突戲更是爆發力十足，施名帥表示練習時都是摔衛生紙，但實際拍攝就必須摔真的碗盤，他說：「朱芷瑩拿到什麼就丟什麼，她還因為地上的碎片不小心割到腳，即便流血也把那場戲好好演完，她甚至在丟雞蛋的時候不小心丟到鍾導（鍾孟宏），但大家也都沒有停下拍攝，有很多現場自然產生的真實畫面被拍了下來，產生了很多意料之外的效果。」電影11月20日上映。

(中時 )