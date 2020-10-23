新竹竹北分局去年因「手銬緊度剛好」而紅極一時，最近又被廣大網友狂刷Google 5星評論指出「豬排飯好吃」、「服務周到」、「check in速度快」等好評，讓派出所宛如成為「網美打卡店」，而派出所的豬排意外爆紅，這間賣豬排便當店也曝光，老闆說好吃秘訣，就是得每天新鮮現滷、現壓。

據《三立新聞網》報導，這間販賣豬排的店家就位於新竹北區經國路上的《東家便當》。該店便當主食選擇非常多樣化，價格從最低的65元至100元都有，菜色除了一般常見的，一個主食配三樣菜外，主食旁還會再配上其他像是油豆腐、螞蟻上樹等，菜色可說是相當豐富、毫不馬虎，難怪深受網友們喜愛。

傳說中好吃的「豬排飯」其實是滷排骨便當（圖右）。（圖／翻攝自東家便當臉書）

店經理表示，網友口中的豬排飯，其實是店裡的滷排骨，他透露排骨好吃的秘訣就是將生肉壓地瓜粉，再下鍋油炸，接著放入自家滷汁，直接滷到透。最重要的是，每天都要採用新鮮的里肌肉現壓現滷，吃起來口感才不會乾柴。

椒麻雞也同樣是店裡的招牌之一。（圖／翻攝自東家便當臉書粉專）

面對受到廣大網友的喜愛而爆紅，店長表示「真的很開心，謝謝網友給予高度評價，這也是讓我們永續經營的動力。」另外她也大推自家的椒麻雞飯，據悉，椒麻雞飯也是竹北派出所也會給予拘留嫌吃的便當之一，同樣廣受好評。

(中時新聞網)