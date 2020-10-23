王可元、李佳穎在東森假想練愛節目《我們練愛吧》中搭檔，兩人練愛第2天到動物農場餵食可愛又呆萌的羊駝們，沒想到突然一擁而上的萌物，嚇得李佳穎頻頻尖叫，身旁的王可元立刻一把將她拉到自己身後護著，事後他也坦言：「手抓到的當下，是沒有想放開的，因為我覺得我要好好保護這個人！」這超暖行徑不知道又要征服多少少女的心。

動物餵食秀後，王可元和李佳穎在複合式花店裡上演甜蜜餵食秀，王可元回憶曾送花給女生，沒留意到花裡有小蟲，「她之後就超討厭我」，從此對送花很有陰影。李佳穎則受奶奶影響很喜歡花，「我很喜歡收到花，也喜歡送花給長輩，最大的夢想有兩個，第一個是賣鹽酥雞、第二個則是開花店」，王可元搞笑提議「可以開一間賣鹹酥雞加賣花的店，在台北市沒有這樣的店，非常有創意」。

兩人在觀光工廠裡一起製作專屬的T恤紀念品，王可元自嘲不會畫畫，樂趣是很會幫女友拍照。李佳穎則喜歡手作的東西，自己會珍藏約會時做的紀念品，王可元則認為「我不會留不需要的東西，若另一半喜歡就送她，分手後就會放在看不到的地方，避免睹物思人」。對於這次約會，王可元坦言，下次會想再和李佳穎一起來，也認為她的笑和開心都很真實，「對我來說是生命中很重要的一段回憶」。

後來兩人在浪漫的頂樓泡泡屋裡，邊看星空邊享用晚餐，在氣氛的催化下，兩人敞開心房深聊，王可元自曝自己是被霸凌長大的，因為小時候超胖，以前班上只要有怪味道，就會有人怪他沒有洗澡，甚至有次喝可樂，「還有人把可樂撥掉，嗆說我這麼胖喝什麼喝！」 李佳穎聽到眼眶泛淚，深有同感的吐露說自己也被孤立過，兩人邊哭邊回憶往事，還讓現場一度停機。東森綜合台《我們練愛吧》每週五晚間十點播出。

羊駝群團團圍住李佳穎、王可元。（迪克斯娛樂提供）

王可元、李佳穎在《我們練愛吧》節目中一起在蠟筆工廠DIY紀念物。（迪克斯娛樂提供）

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